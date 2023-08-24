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«Интер Майами» с Месси – третий фаворит сезона в МЛС, хотя идет последним в таблице

«Интер Майами» с Лионелем Месси вышел в финал Открытого кубка США, который состоится через месяц. Сейчас команда сосредоточится на играх в рамках МЛС.

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