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Нацбанк Украины объяснил, почему топливо подорожало почти наполовину

Нацбанк Украины объяснил, почему топливо подорожало почти наполовину

Рост цен на Украине объясняется не только фактором СВО, но и военными действиями на Ближнем Востоке. Об этом 10 сентября проинформировал Нацбанк Украины .

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