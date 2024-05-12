Харьковский сюрприз

ninikooo Митусова Шендерович- просто мразь. А карлику давно пора понять, что чудес на свете не бывает и не все покупаются за деньги.

Людмила Лиханова У шендеровича одна задача: не потерять кормушку которая его питает ибо без его пасквилей он на...фиг никому не нужен и донатов не дадут как и яшке казакову(я. кедми теперича) Вот все эти и другие ищут как бы присосаться к кормушке, но все меньше и меньше их подкармливают.