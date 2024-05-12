Сегодня не в виде дайджеста, а посвящённый одной теме (и кратенько).Посвящается наступлению на Харьковском направлении.
Харьковский сюрприз
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ninikooo Митусова
Шендерович- просто мразь. А карлику давно пора понять, что чудес на свете не бывает и не все покупаются за деньги.
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15 час.
Людмила Лиханова
У шендеровича одна задача: не потерять кормушку которая его питает ибо без его пасквилей он на...фиг никому не нужен и донатов не дадут как и яшке казакову(я. кедми теперича) Вот все эти и другие ищут как бы присосаться к кормушке, но все меньше и меньше их подкармливают.
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14 час.
Evgenija Palette
Потому это НАТО и начало продвигаться на Восток ( вроде что-то делают)... Чтобы ОПРАВДАТЬ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ... Ведь, уже раздавались голоса, что НАТО становится ненужным, Что это - слишком дорого для любой страны. Что их могут ПОХЕРИТЬ... Вот, они и начали суетиться... Но, похоже, сделали себе только хуже. НАШИ ИХ ПОБЬЮТ. А ТРАМП, если придет к власти, РАСПУСТИТ... ( эту глупую, слабую, подлую по-англосаксонски, организацию)...
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13 час.
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