В Приморье тигр растерзал лесника

Лесничий погиб в результате нападения тигра в Красноармейском районе Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края в своем Telegram-канале.
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