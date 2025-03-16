Для гонки вооружений европейская кишка все-таки тонковата

Чрезвычайный саммит ЕС прописал Старому Свету беспросветное будущее Олег Фаличев Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (справа) беседует с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером во время круглого стола на саммите ЕС в Брюсселе (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Александр Гусев Европа решила вооружаться, причем в первую очередь против России.