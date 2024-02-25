Режиссер Алексей Балабанов родился 65 лет назад

25 февраля 1959 года родился культовый советский и российский режиссер Алексей Балабанов. Его боготворили за "Брата", обвиняли в неполиткорректности за "Войну", критиковали за "Морфий" и ненавидели за "Груз 200".
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