Шествие бандеровцев на Украине назвали позором

Факельное шествие сторонников Степана Бандеры в честь дня рождения лидера «Организации украинских националистов»* (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) во Львове стало позором Запада.
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