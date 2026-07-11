Эксперт рассказал, когда РФ повысит цену на газ для Армении

По теме статьи. Думаю, что если РФ повысит цену на газ для Армении - то еще больше поможет Пашиняну, даст армянам дополнительный мотив еще меньше ориентироваться на РФ как экономического партнера. Да, в первый период экономика Армении просядет процентов на 20. Но одновременно - разорится армянская "дочка" Газпрома, перекроются маршруты поставки в РФ санкционных товаров (а это примерно 1 млрд долл в год), а на втором шаге армянская экономика переориентируется на Европу и Китай, а российский ЕАЭС "покажет" всему миру, что не так уж выгодно партнёрство с РФ, если из пророссийского союза есть желающие выйти.

Serge

Т. е. бабу, которая сбежала от Вас к торгашу-соседу с воплями "ты отнял у меня всё, включая лучшие годы жизни!", Вы готовы принять обратно и продолжать обеспечивать всем, кроме абрикосов (у неё своих девать некуда), как только сосед-торгаш разорится и баба с воплями "пожалей, мне жить не на что" пробежит обратно? Однако...© , как говаривал известный персонаж. Боюсь только, что Вы не одиноки и также думает и российская верхушка, иначе цены на газ давно бы повысили, несмотря на причитания высокомудрого В Е (выше в комментах. Только поставки из Норвегии и Саудовской Аравии ещё должны быть обеспечены соответствующей логистикой, не говоря уже про то, что существующие мощности "добытчиков" отнюдь не простаивают.) Но пока - только обещания повышения в угоду электорату, и ничего более...