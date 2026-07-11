СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 589 подписчиков

Эксперт рассказал, когда РФ повысит цену на газ для Армении

Эксперт рассказал, когда РФ повысит цену на газ для Армении

МК Премьер Армении Пашинян в Екатеринбурге не сумел растопить лед в российско-армянских отношениях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В Е
По теме статьи. Думаю, что если РФ повысит цену на газ для Армении - то еще больше поможет Пашиняну, даст армянам дополнительный мотив еще меньше ориентироваться на РФ как экономического партнера. Да, в первый период экономика Армении просядет процентов на 20. Но одновременно - разорится армянская &quot;дочка&quot; Газпрома, перекроются маршруты поставки в РФ санкционных товаров (а это примерно 1 млрд долл в год), а на втором шаге армянская экономика переориентируется на Европу и Китай, а российский ЕАЭС &quot;покажет&quot; всему миру, что не так уж выгодно партнёрство с РФ, если из пророссийского союза есть желающие выйти.
Ответить
4 н.
Григорий Худенко
Армяне все разные (я так думаю), но многих &quot;купили&quot;. &quot;Деньги&quot; кончатся всё наладится.
Ответить
4 н.
Serge
Т. е. бабу, которая сбежала от Вас к торгашу-соседу с воплями &quot;ты отнял у меня всё, включая лучшие годы жизни!&quot;, Вы готовы принять обратно и продолжать обеспечивать всем, кроме абрикосов (у неё своих девать некуда), как только сосед-торгаш разорится и баба с воплями &quot;пожалей, мне жить не на что&quot; пробежит обратно? Однако...© , как говаривал известный персонаж. Боюсь только, что Вы не одиноки и также думает и российская верхушка, иначе цены на газ давно бы повысили, несмотря на причитания высокомудрого В Е (выше в комментах. Только поставки из Норвегии и Саудовской Аравии ещё должны быть обеспечены соответствующей логистикой, не говоря уже про то, что существующие мощности &quot;добытчиков&quot; отнюдь не простаивают.) Но пока - только обещания повышения в угоду электорату, и ничего более...
Ответить
3 н.