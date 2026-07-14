Экономика Сингапура выросла на 5,7% во втором квартале

Согласно предварительным данным Министерства торговли и промышленности, опубликованным 14 июля 2026 года, экономика Сингапура продемонстрировала уверенный рост на 5,7% в годовом исчислении во втором квартале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии