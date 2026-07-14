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Экономика Сингапура выросла на 5,7% во втором квартале

Экономика Сингапура выросла на 5,7% во втором квартале

Согласно предварительным данным Министерства торговли и промышленности, опубликованным 14 июля 2026 года, экономика Сингапура продемонстрировала уверенный рост на 5,7% в годовом исчислении во втором квартале.

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