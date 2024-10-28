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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Геркус: «У «Локомотива» хороший состав, но на чемпионство его вряд ли хватит. Чемпион должен обыгрывать конкурентов» 

После 13 туров железнодорожники занимают 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка, при этом у «быков» матч в запасе.

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