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Политика как она есть

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Возложивший цветы к Могиле Неизвестного Солдата боец рассказал о своих планах

Возложивший цветы к Могиле Неизвестного Солдата боец рассказал о своих планах

Военнослужащий, возложивший цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, оказался гвардии рядовым Сидамом Николаевым, служащим в эвакуационном подразделении 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск.

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