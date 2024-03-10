Россиянин пригрозил взорвать опору ЛЭП из-за отключения света в доме

Житель Белгородской области пригрозил взорвать опору ЛЭП из-за того, что в его доме отключили свет. Вечером 7 марта в частном доме 46-летнего жителя поселка Сажное Яковлевского района пропало электричество.
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