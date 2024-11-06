Калужане стали больше тратить денег на продукты, товары и услуги

За первые 10 месяцев 2024 года в Калужской области оборот розничной торговли вырос в товарной массе на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 229 миллиардов 376 миллионов рублейЗа первые 10 месяцев 2024 года в Калужской области оборот розничной торговли вырос в товарной массе на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 229 миллиардов 376 миллионов рублей.