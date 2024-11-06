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Калужские новости

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Калужане стали больше тратить денег на продукты, товары и услуги

Калужане стали больше тратить денег на продукты, товары и услуги

За первые 10 месяцев 2024 года в Калужской области оборот розничной торговли вырос в товарной массе на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 229 миллиардов 376 миллионов рублейЗа первые 10 месяцев 2024 года в Калужской области оборот розничной торговли вырос в товарной массе на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 229 миллиардов 376 миллионов рублей.

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