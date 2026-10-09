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Пелагея подтвердила, что развелась с Телегиным из-за его многочисленных измен

Пелагея подтвердила, что развелась с Телегиным из-за его многочисленных измен

Певица Пелагея призналась, что развелась с хоккеистом Иваном Телегиным из-за его измен. Об этом она откровенно рассказала в YouTube-интервью Fametime TV журналистке Лауре Джугелии.

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