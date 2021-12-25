На Украине пригрозили Зеленскому последствиями при аресте Порошенко

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в своем Twitter-аккаунте пригрозил, что попытка ареста и преследование экс-президента Украины Петра Порошенко будет иметь серьезные последствия для нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в своем Twitter-аккаунте пригрозил, что попытка ареста и преследование экс-президента Украины Петра Порошенко будет иметь серьезные последствия для нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.
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