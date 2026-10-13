В Башкирии легковушка улетела в кювет после столкновения с вахтовым автобусом

В Башкирии на 1433-м километре трассы М-5 в сторону Уфы произошло серьезное ДТП с учатием легкового автомобиоя и автобуса.
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