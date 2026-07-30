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Полвека в тени знаменитого барда: как Елена Савшинская спасала Александра Розенбаума и почему всегда молчала

Полвека в тени знаменитого барда: как Елена Савшинская спасала Александра Розенбаума и почему всегда молчала

Она могла бы работать обычным рентгенологом в ленинградской поликлинике, но выбрала другую роль — оставаться в тени человека, чей голос знает вся страна.

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