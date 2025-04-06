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Конфликт в Сахеле: Буркина-Фасо, Мали и Нигер отзывают послов из Алжира

Конфликт в Сахеле: Буркина-Фасо, Мали и Нигер отзывают послов из Алжира

Буркина-Фасо, Мали и Нигер, входящие в "Альянс государств Сахеля", отозвали послов из Алжира после уничтожения малийского беспилотника.

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