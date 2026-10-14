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Ле Пен заявила, что фон дер Ляйен утратила доверие правительств стран ЕС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен утратила доверие правительств стран — участниц Европейского союза.

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