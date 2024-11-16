Бойцы ВСУ сдались под Угледаром из-за нехватки патронов и бегства командира

Подразделение 58-й бригады ВСУ, состоящее из бывших заключенных, сдалось в плен ВС РФ из-за отсутствия боеприпасов и оставления военнослужащих командованием, рассказал пленный Максим Мусиец агентству РИА Новости.
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