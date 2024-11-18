В противном случае он приведет наш мир к непоправимым последствиям Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что президент Соединенных Штатов Джо Байден должен быть немедленно отстранен от управления страной и лишен возможности принимать какие-либо государственные решения.