В противном случае он приведет наш мир к непоправимым последствиям Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что президент Соединенных Штатов Джо Байден должен быть немедленно отстранен от управления страной и лишен возможности принимать какие-либо государственные решения.
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