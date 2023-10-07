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Репчатый лук избавит от растяжек на коже и сделает её более эластичной и упругой

От растяжек на коже можно избавиться с помощью доступного и знакомого всем нам репчатого лука, ведь он содержит вещество, которое активно используется в дорогой косметике и в составе мезококтейлей, которые предлагают элитные салоны красоты.

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