Репчатый лук избавит от растяжек на коже и сделает её более эластичной и упругой

От растяжек на коже можно избавиться с помощью доступного и знакомого всем нам репчатого лука, ведь он содержит вещество, которое активно используется в дорогой косметике и в составе мезококтейлей, которые предлагают элитные салоны красоты.
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