Для реализации проекта банк расширяет команду, занимающуюся видеопроизводством, в которую может войти Евгений Гуцал — бывший директор по контенту департамента развития инноваций и экосистемы Wildberries и руководитель группы оригинального контента на платформе «Дзен».
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