ЛГБТ вербуют ваших детей!

Иван Куренной В Санкт-Петербурге 15 мая 2021 года психиатры России будут обсуждать новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11), в которой транссексуализм, гомосексуализм и не вызывающая дистресса педофилия признаются нормой.