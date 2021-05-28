Позитив для оптимистов

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ЛГБТ вербуют ваших детей!

ЛГБТ вербуют ваших детей!

Иван Куренной В Санкт-Петербурге 15 мая 2021 года психиатры России будут обсуждать новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11), в которой транссексуализм, гомосексуализм и не вызывающая дистресса педофилия признаются нормой.

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