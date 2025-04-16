Алексея Смирнова и Алексея Дедова задержали по громкому делу о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений в Курской области.
Задержаны экс-губернатор Курской области и его первый заместитель
Комментарии
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ninikooo Митусова
Где СМЕРШ? Эти « деятели» должны быть расстреляны по законам военного времени. Конфисковать все до нитки у них и у всех, на кого они записали свое наворованное, даже если это будет любимая собачка.
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10 час.
Юрий анин
А первый где? Куда Старовойта спрятали?
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10 час.
л
людмила
Долго думали.
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1 час.
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