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Следователи начали проверку по факту конфликта водителя-мигранта с пассажиркой такси

Следователи начали проверку по факту конфликта водителя-мигранта с пассажиркой такси

В Обнинске следователи устанавливают обстоятельства конфликта водителя такси с женщиной-пассажиркой. Поводом для разбирательства стала информация из соцсетей: 14 сентября жительница Обнинска вызвала такси, однако на месте водитель-мигрант вступил с ней в конфликт.

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