НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Мирра Андреева о суевериях: «Бывают дни, когда я думаю, что мне нужно сесть слева от судейской вышки»

Мирра Андреева о суевериях: «Бывают дни, когда я думаю, что мне нужно сесть слева от судейской вышки»

– В ваших недавних победных речах вы привлекли много внимания, поблагодарив саму себя. Как вы научились отдавать должное самой себе, потому что не все молодые игроки это умеют? – Я не думала, насколько важно благодарить себя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх