МЛС заблокировала переход Феррейры в «Спартак». «Даллас» был готов продать форварда сборной США за 13 млн долларов

По данным The Athletic, москвичи предложили «Далласу» 13 млн долларов за форварда Хесуса Феррейру. Клуб был готов продать нападающего сборной США, сам 23-летний футболист также хотел перейти и вел переговоры со «Спартаком» об условиях контракта.