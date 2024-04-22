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Хольцнер: Тухель контактировал с «Манчестер Юнайтед»

Хольцнер: Тухель контактировал с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель контактировал с руководством «Манчестер Юнайтед». По информации инсайдера Георга Хольцнера, тренер не задержится в мюнхенской команде и покинет клуб по завершении сезона.

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