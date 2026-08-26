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Пятый канал

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Командование ВСУ напугано ростом батальона «Азов»*

Командование ВСУ напугано ростом батальона «Азов»*

Причем в подобных акциях власти чаще всего опираются на подразделения украинских националистов. Когда-то все началось с запрещенного в России батальона «Азов»*,  теперь это уже не какие-то пару тысяч идейных головорезов, а полноценная армия, во главе которой человек, называвший Зеленского предателем.

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