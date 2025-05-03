Выставка редких голубей снова в Новоаннинском!🕊🕊🕊 Ярмарка снова пройдёт на территории рынка на улице Рабочей.
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Выставка редких голубей снова в Новоаннинском!🕊🕊🕊 Ярмарка снова пройдёт на территории рынка на улице Рабочей.