Театр абсурда
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Театр абсурда

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Дедолларизация - миф или реальность?

Дедолларизация - миф или реальность?

Чиновники из США, их сателлитов и проплаченные средства массовой дезинформации обнадеживают своих жителей и стращают жителей остального мира тем, что "мировой дедолларизации нет, всё придумали путинские пропагандисты.

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