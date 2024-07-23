Дедолларизация - миф или реальность?

Чиновники из США, их сателлитов и проплаченные средства массовой дезинформации обнадеживают своих жителей и стращают жителей остального мира тем, что "мировой дедолларизации нет, всё придумали путинские пропагандисты.
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