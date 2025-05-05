Хуситы заявили о планах по полной воздушной блокаде Израиля

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое правит на севере Йемена, планирует установить полную воздушную блокаду Израиля через атаки на аэропорт имени Бен-Гуриона, сообщил представитель организации Яхья Сариа.
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