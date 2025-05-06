Авербух о низких сборах фильма про Роднину: «По подаче, маркетингу и продаже он был очень слабо представлен, его слишком слабо продвигали»

«Фильм «Роднина» хотел посмотреть, но пока что не смотрел. Провал в прокате? Считаю, если сравнивать фильм «Роднина» с «Легендой № 17» и «Движением вверх», то по подаче, маркетингу и продаже он был очень слабо представлен, его слишком слабо продвигали.