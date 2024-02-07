Новое русское оружие «Настасья» показало отличную эффективность

Образец беспилотника продемонстрировали публикеВажное событие произошло в военной сфере. В нашей стране прошла презентация опытного образца нового беспилотника-конвертоплана, который получил звучное и красивое название "Настасья".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии