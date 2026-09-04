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Иркутск Сегодня

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Ангарский зенитно-ракетный полк отметил 70 лет

3 сентября в ДК «Энергетик» чествовали тех, кто охраняет небо над Приангарьем. Ангарский зенитно-ракетный полк (в/ч 25512) отметил 70 лет со дня своего формирования.

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