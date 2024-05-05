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Американский академик об отказе в аккредитации россиянам: «Появилась новая информация о волонтерах? Или дискриминация поднимает уродливую голову?»

Ранее стало известно, что россияне, подававшие заявку на участие в волонтерской программе Олимпийских игр в Париже, получили отказ.

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