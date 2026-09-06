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Герой Советского Союза Александр Бабаев

Герой Советского Союза Александр Бабаев

За годы войны Александр Бабаев совершил 260 боевых вылетов и провёл 48 воздушных боёв, а после Победы осваивал реактивную авиационную технику и передавал опыт молодым лётчикам.

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