The New York Times: Администрация Байдена не успеет потратить выделенные на Украину миллиарды У уходящей администрации Байдена очень мало времени, чтобы потратить одобренные ранее Конгрессом США для помощи Украине 5,6 миллиарда долларов, и, вероятно, она не успеет это сделать, пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из Пентагона.