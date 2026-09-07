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Порядок назначения страховых пенсий по старости изменится с 1 января 2027 года

Порядок назначения страховых пенсий по старости изменится с 1 января 2027 года

С 1 января 2027 года в России изменится порядок назначения страховых пенсий по старости. Пенсии, включая выплаты по досрочным основаниям, будут назначаться в автоматическом режиме, что исключит необходимость подачи заявлений и предоставления дополнительных документов.

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