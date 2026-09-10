Рамазанов — о своём переходе в «Карабах» в 19 лет: я ехал не в чужую страну, а на свою Родину

Вратарь «Сабаха» Амин Рамазанов вспомнил о своём переходе из «Локомотива» в «Карабах». «Я ехал не в чужую страну, а на свою Родину.
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