ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 130 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Корытов
    Особенно хорошо культура воспринимается через показ процесса дефекации в спектакле.Культура — часть ...
  • Maxim
    201я база создавалась исключительно для охраны рахмона.. Караул - устал.. В Нурек и талибов запустить можно: более ад..."Сколько можно те...
  • ninikooo Митусова
    Зеленскому и его своре скоро будет писец, вот такие как я Шендерович и пытаются переобуться в воздухе- только шансов ...Харьковский сюрприз

Лукашенко заявил, что он далеко не дурак и у него нет красных линий

Лукашенко заявил, что он далеко не дурак и у него нет красных линий

Мир близко подошел к ядерной катастрофе, поэтому нужно быть готовым ко всему, заявил 9 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolia Vovchenko
Похоже ни автор этого опуса,ни сам батцка ничего не понимают&quot;в красных линиях&quot;.Потому и вышла эта писулька.
Ответить
8 час.
Олег Самойлов
Это верно! России хватило бы трех месяцев при великом вожде, чтобы стать на уровень Сомали!
Ответить
8 час.
Evgenija Palette
Да уж. Красных линий у него действительно нет... Что касается что-то поклянчить, или присвоить чужое мнение, или сослаться на то, что ему не принадлежит....это - всегда &quot;пожалуйста&quot;...
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх