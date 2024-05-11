Мир близко подошел к ядерной катастрофе, поэтому нужно быть готовым ко всему, заявил 9 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил, что он далеко не дурак и у него нет красных линий
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolia Vovchenko
Похоже ни автор этого опуса,ни сам батцка ничего не понимают"в красных линиях".Потому и вышла эта писулька.
Ответить
8 час.
Олег Самойлов
Это верно! России хватило бы трех месяцев при великом вожде, чтобы стать на уровень Сомали!
Ответить
8 час.
Evgenija Palette
Да уж. Красных линий у него действительно нет... Что касается что-то поклянчить, или присвоить чужое мнение, или сослаться на то, что ему не принадлежит....это - всегда "пожалуйста"...
Ответить
4 час.
Свежие комментарии