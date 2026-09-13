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Царьград

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Financial Times: саммит Великобритании и ЕС перенесен на конец ноября

Financial Times: саммит Великобритании и ЕС перенесен на конец ноября

Саммит Великобритании и ЕС, запланированный на 6 ноября, вновь перенесен на конец месяца из-за разногласий по плану "Сделано в Европе".

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