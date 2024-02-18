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  • Андрей Тимохин
    😀👍8 песен с сэмплам...
  • Юрий
    к Большому счастью что ваши интересы не совпадают с мнениями  специалистов в музыке которые составляют эти рейтинги !...100 лучших песен ...
  • Sergio Myn
    Мля..! Где же вы находите такие рейтинги!!? Лазите по старым английским чартам? Они никогда не соответствовали настоя...100 лучших песен ...

Музыкальные новости

Музыкальные новости

Если вы успели заметить, прошлая неделя осталась без обзора главных песенных творений отечественных исполнителей и вот  сейчас устраим полновесный разнос новым песням, представленным музыкантами на уходящей неделе.

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