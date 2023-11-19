Подоляк: Украина не сохранится через 10-15 лет, если не продолжит воевать с РФ

Украина не сохранится через 10-15 лет, если не продолжит воевать с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал РИА Новости, озвучил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.
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