Водитель на Lada Priora сбил 10-летнего мальчика в Новосибирске

В Новосибирске 5 августа в 16:35 на Старом шоссе возле дома № 74 произошла авария: водитель 1989 года рождения на автомобиле Lada Priora сбил 10-летнего мальчика, который пересекал дорогу по пешеходному переходу рядом с остановкой "Матвеевка".