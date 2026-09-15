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Прораб Днепропетровщины

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В Днепропетровской области продают 3,6 га промышленной земли за 1,36 млн грн

В Днепропетровской области продают 3,6 га промышленной земли за 1,36 млн грн

В Днепропетровской области выставили на земельные торги участок площадью почти 3,6 гектара, предназначенный для промышленного использования.

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