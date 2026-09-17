Готовность избирательного участка № 262 в Братске проверила комиссия

В преддверии выборов в Государственную Думу в Братске зародилась новая добрая традиция. Пяти городским избирательным участкам, расположенным в школах, официально присвоены имена людей, которыми по праву гордится северная столица Приангарья, — сообщил мэр города Александр Дубровин на своем канале в МАХ (18+).