Украинские СМИ сообщили о приостановке согласования сделки с США по ресурсам

Представители Киева предложили коллегам из Вашингтона подписать сделку по совместной разработке полезных ископаемых в ходе переговоров делегаций в Саудовской Аравии, но американцы отклонили инициативу, взяв паузу для размышлений.
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