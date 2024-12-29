Лавров назвал причину падения власти Асада в Сирии

Власть в Сирии во главе с президентом Башаром Асадом не смогла «удовлетворить базовые потребности населения в условиях затянувшегося гражданского конфликта», заявил в интервью ТАСС глава МИД России Сергей Лавров.
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